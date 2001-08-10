Тихоокеанское
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12:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Тымовские пожарные ликвидировали возгорание гаража

Тымовские пожарные ликвидировали возгорание гаража

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 июня в 10.03 в диспетчерскую Тымовского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Советской, рассказали ТИА "Острова" в пресс- службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 10.05. К этому моменту открытым пламенем горела стена гаража на площади 8 квадратных метров.

Пожар локализовали в 10.07, а в 10.33 полностью ликвидировали.

В тушении были задействовано 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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