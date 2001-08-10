На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного отсутствия 29-летнего Карпова Евгения Анатольевича, который 9 мая 2024 года в вечернее время покинул жилое помещение, расположенное на рыболовецком стане в с. Парусное Томаринского района, и до на стоящего времени его место нахождения не известно, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

Приметы: славянской внешности, рост 180-185 см., худощавого телосложения, волос русого цвета, стрижка короткая, глаза голубого цвета, нос крупный.

Был одет: куртка-ветровка с капюшоном черного цвета, водолазка черного цвета, брюки зеленого цвета с камуфлированным рисунком, кроссовки черного цвета.

Особые приметы: в области ключиц имеются татуировки в виде «розы ветров», на запястьях, предплечьях обеих рук имеются татуировки в виде латинских букв.

Лиц, которым что-либо известно о месте нахождения Карпова Е.А. или об обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться в Углегорский межрайонный следственный отдел по телефону: 8-914-641-75-70.