В интернет-кафе Уссурийска иностранцы устроили погром

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Уссурийске четверо иностранных граждан совершили разбойное нападение на интернет-кафе. Случай произошел в январе прошлого года на улице Тургенева. Совсем скоро мигранты предстанут перед судом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Следствие установило, что злоумышленники проникли в помещение, взломав входную дверь. Также мужчины скрыли лица от камер видеонаблюдения. Затем они потребовали девушку-администратора открыть дверь с кассовым аппаратом.

В окошко помещения мигранты направили на девушку нечто напоминающее пистолет, но она отказалась выполнять их требование, и разбойники не менее четырех раз выстрелили в сторону сотрудницы, а дверь выломали силой.

Проникнув помещение, они основательно его обчистили, вытащив 15 тысяч рублей из кассы и забрав два ноутбука общей стоимостью 10 тысяч рублей, Девушку все это время удерживали за шею.

Действия мигрантов квалифицированы как разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием предметов как оружия и сопряжённый с незаконным проникновением в помещение (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в этом случае не является отягчающим обстоятельством в этом деле. За разбой иностранцам грозит до 12 лет лишения свободы. Приговор вынесет Уссурийский районный суд.