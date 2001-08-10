В интернет-кафе Уссурийска иностранцы устроили погром
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Уссурийске четверо иностранных граждан совершили разбойное нападение на интернет-кафе. Случай произошел в январе прошлого года на улице Тургенева. Совсем скоро мигранты предстанут перед судом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Следствие установило, что злоумышленники проникли в помещение, взломав входную дверь. Также мужчины скрыли лица от камер видеонаблюдения. Затем они потребовали девушку-администратора открыть дверь с кассовым аппаратом.
В окошко помещения мигранты направили на девушку нечто напоминающее пистолет, но она отказалась выполнять их требование, и разбойники не менее четырех раз выстрелили в сторону сотрудницы, а дверь выломали силой.
Проникнув помещение, они основательно его обчистили, вытащив 15 тысяч рублей из кассы и забрав два ноутбука общей стоимостью 10 тысяч рублей, Девушку все это время удерживали за шею.
Действия мигрантов квалифицированы как разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием предметов как оружия и сопряжённый с незаконным проникновением в помещение (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в этом случае не является отягчающим обстоятельством в этом деле. За разбой иностранцам грозит до 12 лет лишения свободы. Приговор вынесет Уссурийский районный суд.
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