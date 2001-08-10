Молодой сахалинец взломал ломом магазин, украл продукты и алкоголь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 41-летнего директора магазина о том, что неизвестный в ночь с 9 на 10 мая 2024 года похитил его имущество, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний житель села Ясное. Как выяснилось, юноша проходил мимо продуктового магазина, в который решил проникнуть. Для этого он вернулся домой, откуда взял лом, с помощью которого в дальнейшем взломал навесной замок входной двери, после чего проник в помещение. Затем молодой человек похитил продукты питания и алкогольную продукцию. Похищенное имущество он спрятал под мостом. Сумма ущерба составила около 51 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «б, в» ч. 2 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.