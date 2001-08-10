Тихоокеанское
информационное агентство
15 Мая 2024
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Молодой сахалинец взломал ломом магазин, украл продукты и алкоголь
14:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинская автоинспекция задержала водителя автомобиля с наркотиками

Сахалинская автоинспекция задержала водителя автомобиля с наркотиками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что инспекторам ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области поступила информация, что один гражданин может перевозить в своей иномарке запрещенные предметы. Автомобиль, подходящий под описание, был остановлен сотрудниками ДПС на улице Хабаровской. Во время досмотра транспортного средства полицейские обнаружили в бардачке бумажный сверток с веществом растительного происхождения, а под водительским сидением шприц с веществом темно-зеленого цвета, завернутый в полиэтиленовый пакет.

Экспертиза показала, что представленные на исследование изъятые вещества являются маслом каннабиса (гашишное масло) массой 0,72 и 10,32 грамма, что образует крупный размер.

Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере.

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