В Аниве в автомобиле найдены тела мужчины и женщины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в автомобиле, находившемся в одном из гаражей по ул. Овражной в г. Анива, тел 33-летнего мужчины и 24-летней женщины, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении погибших преступления не обнаружено, по предварительным данным смерть мужчины и женщины могла наступить от отравления угарным газом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.