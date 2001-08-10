Тихоокеанское
информационное агентство
7 Мая 2024
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В Аниве в автомобиле найдены тела мужчины и женщины
16:59, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Аниве в автомобиле найдены тела мужчины и женщины

В Аниве в автомобиле найдены тела мужчины и женщины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в автомобиле, находившемся в одном из гаражей по ул. Овражной в г. Анива, тел 33-летнего мужчины и 24-летней женщины, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении погибших преступления не обнаружено, по предварительным данным смерть мужчины и женщины могла наступить от отравления угарным газом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

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