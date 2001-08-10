В Невельске полицейские задержали двух подозреваемых в квартирной краже
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
3 апреля в дежурную часть ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 44-летнего местного жителя, у которого из квартиры были похищены денежные средства и имущество, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемых и обстоятельства случившегося.
Оказалось, что двое фигурантов, 1985-го и 1983-го годов рождения были хорошо знакомы с потерпевшим. Они знали, что последний рано утром уходит на работу и в квартире никого нет. 21 апреля, воспользовавшись моментом, подозреваемые при помощи монтировки, которую заранее взяли с собой, взломали замок на двери и проникли в его жилище. Затем из квартиры они похитили денежные средства в размере 14 тысячи рублей и парфюмерию. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.3 ст.158 УК РФ-кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Фигуранты были неоднократно ранее судимы за аналогичные преступления.
В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ – основания для задержания подозреваемого.
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