В Невельске полицейские задержали двух подозреваемых в квартирной краже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 апреля в дежурную часть ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 44-летнего местного жителя, у которого из квартиры были похищены денежные средства и имущество, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемых и обстоятельства случившегося.

Оказалось, что двое фигурантов, 1985-го и 1983-го годов рождения были хорошо знакомы с потерпевшим. Они знали, что последний рано утром уходит на работу и в квартире никого нет. 21 апреля, воспользовавшись моментом, подозреваемые при помощи монтировки, которую заранее взяли с собой, взломали замок на двери и проникли в его жилище. Затем из квартиры они похитили денежные средства в размере 14 тысячи рублей и парфюмерию. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.3 ст.158 УК РФ-кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Фигуранты были неоднократно ранее судимы за аналогичные преступления.

В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ – основания для задержания подозреваемого.