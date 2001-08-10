Сотрудники автоинспекции на Сахалине обнаружили наркотики в ботинке у пассажирки остановленного автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторы ДПС ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области в районе дома 12 по улице Лесной остановили автомобиль Toyota Corolla, под управлением 28-летнего мужчины. В транспортном средстве также находились три пассажира. В ходе разговора с гражданами полицейские обратили внимание на 35-летнюю женщину, которая очень нервничала. В связи с чем был произведен ее личный досмотр, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе досмотра в ботинке пассажирки полицейские обнаружили 4 полимерных пакета с кристаллообразным веществом.

Согласно справке об исследовании, изъятое вещество является метилэфедроном, общей массой 1,87 грамма.

По данному факту в отношении гражданки отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ.