Сахалинка пустила пожить к себе знакомую, а та обокрала ее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 49-летней местной жительницы. Гражданка сообщила, что у нее похитили швейную машинку стоимостью 16 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе последовавшего разбирательства сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего и изобличили подозреваемую, которой оказалась 50-летняя подруга заявительницы.
Как выяснилось, потерпевшая пригласила свою приятельницу пожить у нее некоторое время, так как у последней случились дома некоторые семейные разногласия.
Когда хозяйка квартиры ушла на работу, фигурантка, воспользовавшись тем, что ее не будет до вечера, подыскала ценное имущество и вынесла из квартиры. Затем на улице она продала его незнакомым людям, а вырученные деньги потратила по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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