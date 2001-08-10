Сахалинка пустила пожить к себе знакомую, а та обокрала ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 49-летней местной жительницы. Гражданка сообщила, что у нее похитили швейную машинку стоимостью 16 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе последовавшего разбирательства сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего и изобличили подозреваемую, которой оказалась 50-летняя подруга заявительницы.

Как выяснилось, потерпевшая пригласила свою приятельницу пожить у нее некоторое время, так как у последней случились дома некоторые семейные разногласия.

Когда хозяйка квартиры ушла на работу, фигурантка, воспользовавшись тем, что ее не будет до вечера, подыскала ценное имущество и вынесла из квартиры. Затем на улице она продала его незнакомым людям, а вырученные деньги потратила по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.