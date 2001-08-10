Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2024
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09:28, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Корсакова обвиняется в убийстве сожительницы

Житель Корсакова обвиняется в убийстве сожительницы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего ранее судимого местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, в декабре 2023 года мужчина поссорился со своей 33-летней сожительницей, при этом последняя высказала в его адрес оскорбительные слова. Разозлившись, обвиняемый толкнул женщину на пол, после чего с помощью веревки совершил удушение.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.

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