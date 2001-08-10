Сахалинка фиктивно прописала у себя в квартире 13 иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении 57-летней местной жительницы, в действиях которой усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что данная гражданка в период с 24 мая 2022 года по 30 января 2024 года предоставила в государственное учреждение заведомо ложные сведения и осуществила фиктивную постановку на миграционный учет в принадлежащее ей жилое помещение 13 иностранных граждан.

При дальнейшем разбирательстве полицейские выяснили, что намерений предоставить жилое помещение для постоянного пребывания данных лиц у фигурантки не было. По указанному адресу они никогда не проживали.