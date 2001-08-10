В Томари полицейскими по горячим следам раскрыта кража мопеда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 апреля в дежурную часть ОМВД по Томаринскому городскому округу обратился 43-летний местный житель, который заявил о хищении мопеда, стоимостью 55 тысяч рублей. Транспорт был припаркован около его дома. Поздним вечером мужчина выглянул в окно и обнаружил его пропажу, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на след 18-летнего местного жителя. Выяснилось, что фигурант откатил чужой мопед, после чего позвонил другу и попросил поставить транспорт к нему в гараж. На вопрос товарища он ответил, что мопед ему дал покататься знакомый. Они разобрали его в попытке завести, но сделать этого так и не смогли, поскольку их местонахождение было установлено сотрудниками уголовного розыска, а сами они доставлены в отдел полиции для последующего разбирательства.