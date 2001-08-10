Больше трех тысяч жителей Поронайского района проголосовали за объекты для благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Меньше двух недель сталось до окончания голосования за проекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Оно завершится 30 апреля. В опросе уже приняли участие более трех тысяч жителей Поронайского района.

Жители округа могут сделать свой выбор за общественную территорию по улице Гагарина в Поронайске или за зону отдыха «Рефулеры» (второй этап). Территория, которая наберет наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 2025 году.

Отдать свой голос за один из трех объектов можно на сайте либо через мобильное устройство волонтеров, которые дежурят на территории округа.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».