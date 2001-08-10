18:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Больше трех тысяч жителей Поронайского района проголосовали за объекты для благоустройства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Меньше двух недель сталось до окончания голосования за проекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Оно завершится 30 апреля. В опросе уже приняли участие более трех тысяч жителей Поронайского района.
Жители округа могут сделать свой выбор за общественную территорию по улице Гагарина в Поронайске или за зону отдыха «Рефулеры» (второй этап). Территория, которая наберет наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 2025 году.
Отдать свой голос за один из трех объектов можно на сайте либо через мобильное устройство волонтеров, которые дежурят на территории округа.
Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
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