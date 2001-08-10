Тихоокеанское
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Больше трех тысяч жителей Поронайского района проголосовали за объекты для благоустройства

Больше трех тысяч жителей Поронайского района проголосовали за объекты для благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Меньше двух недель сталось до окончания голосования за проекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Оно завершится 30 апреля. В опросе уже приняли участие более трех тысяч жителей Поронайского района. 
 
Жители округа могут сделать свой выбор за общественную территорию по улице Гагарина в Поронайске или за зону отдыха «Рефулеры» (второй этап).  Территория, которая наберет наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 2025 году.
 
Отдать свой голос за один из трех объектов можно на сайте либо через мобильное устройство волонтеров, которые дежурят на территории округа. 
 
Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

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