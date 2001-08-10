Хабаровчанин едва не убил жителя Охи во время застолья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по г. Оха СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего жителя Хабаровского края в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
По версии следствия, в декабре 2023 года обвиняемый и трое его знакомых находились в арендуемой ими квартире по ул. Комсомольской, где распивали спиртные напитки. В ходе распития алкоголя обвиняемый стал предъявлять претензии одному из мужчин. На этой почве между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему ножом два удара в руку и один - в область грудной клетки. Находившиеся в квартире двое мужчин остановили нападавшего, вызвали сотрудников полиции и скорой медицинской помощи, которые доставили пострадавшего в лечебное учреждение.
По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.
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