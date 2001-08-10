Автоинспекция на Сахалине обнаружила у одного из водителей каннаби

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторы ДПС ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области в районе дома 153 А по улице Победы г. Углегорска остановили автомобиль Toyota Harrier, под управлением 36-летнего мужчины, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

При проверке документов и разговоре с полицейскими водитель вел себя подозрительно. В связи с чем был произведен досмотр транспортного средства.

В ходе досмотра полицейские обнаружили под передним пассажирским сиденьем полимерный пакет с веществом растительного происхождения и специфическим запахом.

Согласно справке об исследовании, изъятое вещество является каннабисом общей массой 32,3 грамма.

По данному факту в отношении гражданина отделом дознания ОМВД России по Углегорскому ГО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ.