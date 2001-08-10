Сахалинцу и приморцу, забившим до смерти собутыльника, дали большие сроки заключения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Собранные Тымовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области (с дислокацией в пгт. Ноглики) доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 44-летнему и 27-летнему мужчинам в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

Предварительным следствием и судом установлено, что потерпевший и осужденные проживали в одном из жилых вагончиков, расположенных во временном жилом городке в Ногликском районе. В один из дней августа 2023 года они все вместе распивали спиртные напитки. Во время употребления алкоголя между мужчинами, на почве личных неприязненных отношений, произошел конфликт, в ходе которого осужденные совместно нанесли множественные удары руками и ногами по телу и голове потерпевшего. С полученными телесными повреждениями мужчина был доставлен в лечебное учреждение, где, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, наступила его смерть.

Приговором суда 44-летнему сахалинцу назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а 27-летнему приезжему из Приморского края – 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.