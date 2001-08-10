На Сахалине появился дополнительный авиарейс до Иркутска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главная воздушная гавань региона примет на обслуживание дополнительный перелёт между столицами Сахалинской и Иркутской областей 17 июня. Рейс по этому маршруту каждый понедельник будет выполнять авиакомпания «S7», рассказали ТАИ "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
Обслуживать воздушные суда из Иркутска сотрудники аэровокзала будут по утрам. Расчётное время прибытия рейса S7 6383 / 6384 в Южно-Сахалинск: 08:05, вылета - 09:15. Работать на линии будут современные Airbus A320-Neo. Они вмещают до 166 пассажиров. В классе "Бизнес" - 8, "Эконом" - 158. Это одни из самых тихих и автоматизированных бортов – в салоне почти не слышно шумов, а в кабине пилота – электродистанционная система управления.
Ещё одно преимущество этой модели – дальность полётов. Максимальное расстояние, которое такой самолёт может преодолеть – 6 850 километров. Южно-Сахалинск же от Иркутска отделяет около 3 000 км. В полёте пассажиры будут проводить около 4 часов 20 минут.
«Аэровокзал «Южно-Сахалинск» прилагает максимум усилий для того, чтобы предложить нашим пассажирам как можно больше вариантов для перелётов. Лето – богатый сезон на запуск новых направлений. Связано это с повышенным спросом на дополнительные рейсы. Наши службы к этому готовы, мы всю зиму и весну проводили различные курсы, осматривали и докупали оборудование. Новый рейс на Иркутск встречаем уверенно, во всеоружии», - подметил генеральный директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Дополнительный рейс на линии «Южно-Сахалинск-Иркутск» персонал воздушной гавани будет обслуживать до 2 сентября. Далее расписание полётов скорректируют, ведь терминал запустит подготовку к осенне-зимнему периоду.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
17:07 5 Июня В Сахалинском областном онкодиспансере внедряют инновационный метод лечения
17:54 7 Июня Самая крупная школа в Тымовском районе получит новый спортзал к 1 сентября
11:16 6 Июня На Сахалине приступили к благоустройству детских игровых площадок
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
09:07 12 Мая Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
Выбор редакции
- 09:42 Вчера Южно-Сахалинск и Иркутск подписали соглашение о сотрудничестве
- 13:39 10 Июня На Камчатке осваивают новый для полуострова вид туризма – алкогольный
- 13:08 7 Июня Народная поэтесса Якутии Наталья Харлампьева встретилась с сахалинцами
- 16:08 6 Июня БПЛА зафиксировал повторный вынос грязи со стройплощадки возле ЖК "Роза Таун" в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?