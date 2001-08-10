Тихоокеанское
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На Сахалине появился дополнительный авиарейс до Иркутска

На Сахалине появился дополнительный авиарейс до Иркутска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная воздушная гавань региона примет на обслуживание дополнительный перелёт между столицами Сахалинской и Иркутской областей 17 июня. Рейс по этому маршруту каждый понедельник будет выполнять авиакомпания «S7», рассказали ТАИ "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Обслуживать воздушные суда из Иркутска сотрудники аэровокзала будут по утрам. Расчётное время прибытия рейса S7 6383 / 6384 в Южно-Сахалинск: 08:05, вылета - 09:15. Работать на линии будут современные Airbus A320-Neo. Они вмещают до 166 пассажиров. В классе "Бизнес" - 8, "Эконом" - 158. Это одни из самых тихих и автоматизированных бортов – в салоне почти не слышно шумов, а в кабине пилота – электродистанционная система управления.

Ещё одно преимущество этой модели – дальность полётов. Максимальное расстояние, которое такой самолёт может преодолеть – 6 850 километров. Южно-Сахалинск же от Иркутска отделяет около 3 000 км. В полёте пассажиры будут проводить около 4 часов 20 минут.

«Аэровокзал «Южно-Сахалинск» прилагает максимум усилий для того, чтобы предложить нашим пассажирам как можно больше вариантов для перелётов. Лето – богатый сезон на запуск новых направлений. Связано это с повышенным спросом на дополнительные рейсы. Наши службы к этому готовы, мы всю зиму и весну проводили различные курсы, осматривали и докупали оборудование. Новый рейс на Иркутск встречаем уверенно, во всеоружии», - подметил генеральный директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Дополнительный рейс на линии «Южно-Сахалинск-Иркутск» персонал воздушной гавани будет обслуживать до 2 сентября. Далее расписание полётов скорректируют, ведь терминал запустит подготовку к осенне-зимнему периоду.

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