На Камчатке осваивают новый для полуострова вид туризма – алкогольный

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае набирают популярность так называемые «алкотуры». Речь идет о путешествиях по полуострову, во время которых туристам предлагается не только полюбоваться природными красотами, но также выпить спиртного и закусить, сообщает ТК "41 Регион".

Так, например, одна из фирм проводит однодневные обзорные экскурсии по достопримечательностям Петропавловска. Стоимость таких поездок начинается от 12 тысяч рублей. При этом отмечается, что в эту цену входит трансфер, алкоголь на выбор и деликатесные закуски — краб, копченая и соленая красная рыба, икра, а также бутерброды, колбаса, сыр и чай.

Проводятся «алкотуры» для групп от 4 до 8 человек. В качестве развлекательной программы туристам предлагается поездка на смотровую площадку Мишенной сопки, в центр города, магазин с сувенирами и морепродуктами, на смотровую площадку по улице Высотной, а также к подножию Авачинского вулкана и на Халактырский пляж.