В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство по рыболовству Сахалинской области продолжает цифровую трансформацию отрасли, предоставляя жителям и гостям региона уникальные возможности для любителей рыбалки. В сотрудничестве с компанией «2ГИС Сахалин» разработали и внедрили карту с точками мест лова.
На карте представлена вся необходимая информация о рыболовном участке, его пользователе, а также указаны контактные номера для вызова экстренных служб по вопросам браконьерства. Также открыта возможность делиться комментариями, фото своих уловов и впечатлениями от отдыха непосредственно в 2ГИС.
– Теперь каждый житель Сахалина может воспользоваться картой для построения маршрута к месту вылова рыбы. Этот новаторский подход к организации рыболовства впервые реализован в Сахалинской области и не имеет аналогов в России на сегодня, – подчеркнул генеральный директор «2ГИС Сахалин» Евгений Лаврентьев.
– По поручению губернатора Валерия Лимаренко на островах ведется активная работа, направленная на создание комфортных условий для любителей рыбалки. Сахалинская область является единственным регионом в России, где возможен бесплатный вылов горбуши гражданами Российской Федерации в пределах нормы – не более трех экземпляров в день. Для этого определено 55 мест, – отметил министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.
Не остается без внимания и лицензионный лов. В прошлом году на территории области был только один участок для добычи симы по путевкам. В 2024-ом таких участков уже восемь: три – в Анивском районе, по одному – в Поронайском, Смирныховском, Ногликском, Углегорском, Томаринском районах. В этом году на участках для любительского рыболовства добыто более 3 тонн симы.
Всего же для рыбалки по путевкам сформировано 15 рыболовных участков, предназначенных для любительского лова тихоокеанских лососей (сима, горбуша, кета и кижуч).
Ознакомиться с местами любительского лова симы по путевкам можно с помощью карт 2ГИС.
Места для любительского лова горбуши (не более 3 экземпляров в сутки).
Телеграм-канал министерства по рыболовству Сахалинской области.
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