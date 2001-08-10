С начала года экспорт рыбной продукции на Сахалине и Курилах превысил 110 тысяч тонн
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и федерального проекта «Экспорт продукции АПК» рыбохозяйственные предприятия Сахалина и Курил реализуют инвестиционные проекты в части увеличения перерабатывающих производственных мощностей. По данным регионального министерства по рыболовству, ежегодный объем экспорта рыбной продукции в регионе составляет около 300 тысяч тонн, 90% из которого осуществляют в страны АТР, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве по рыболовству.
Как сообщает Федеральная таможенная служба России, по состоянию на 24 мая этого года объем экспорта рыбной продукции на Сахалине и Курилах составил 111,2 тыс тонн на сумму 245,9 млн долл. США. Экспортировали следующие виды морепродуктов:
- мороженый минтай – 50,7 тыс тонн на сумму 41,3 млн долл. США (цена за тонну – 815,6 долл. США);
- мороженое мясо сурими, минтая (в том числе фарш) – 6,9 тыс тонн на сумму 12,96 млн долл. США (цена за тонну – 1871,5 долл. США);
- мороженая треска – 3,7 тыс тонн на сумму 9,6 млн долл. США (цена за тонну – 2585,6 долл. США);
- крабы – 2,6 тыс тонн на сумму 68,9 млн долл. США (цена за тонну – 26,6 тыс долл. США);
- мороженое филе минтая – 1,3 тыс тонн на сумму 2,7 млн долл. США (цена за тонну – 2128,9 долл. США);
- мороженые печень, икра и молоки – 133,5 тонн на сумму 219,2 тыс долл. США (цена за тонну – 1641,92 доллара США);
- голотурия – 105,3 тонны на сумму 155,5 тыс долл. США (средняя цена – 1477,5 долл.);
- прочее мороженое мясо минтая - 87,4 тонны на сумму 176,7 тыс долл. США (цена за тонну – 2020,95 долл. США).
Министерство по рыболовству Сахалинской области продолжает работать в тесном сотрудничестве с предприятиями рыбной отрасли, а также с международными партнерами с целью развития и диверсификации экспортного портфеля, чтобы обеспечить стабильность и конкурентоспособность рыбопродукции региона на мировых рынках.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
17:07 5 Июня В Сахалинском областном онкодиспансере внедряют инновационный метод лечения
17:54 7 Июня Самая крупная школа в Тымовском районе получит новый спортзал к 1 сентября
11:16 6 Июня На Сахалине приступили к благоустройству детских игровых площадок
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
09:07 12 Мая Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
Выбор редакции
- 09:42 Вчера Южно-Сахалинск и Иркутск подписали соглашение о сотрудничестве
- 13:39 10 Июня На Камчатке осваивают новый для полуострова вид туризма – алкогольный
- 13:08 7 Июня Народная поэтесса Якутии Наталья Харлампьева встретилась с сахалинцами
- 16:08 6 Июня БПЛА зафиксировал повторный вынос грязи со стройплощадки возле ЖК "Роза Таун" в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?