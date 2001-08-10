С начала года экспорт рыбной продукции на Сахалине и Курилах превысил 110 тысяч тонн

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и федерального проекта «Экспорт продукции АПК» рыбохозяйственные предприятия Сахалина и Курил реализуют инвестиционные проекты в части увеличения перерабатывающих производственных мощностей. По данным регионального министерства по рыболовству, ежегодный объем экспорта рыбной продукции в регионе составляет около 300 тысяч тонн, 90% из которого осуществляют в страны АТР, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве по рыболовству.

Как сообщает Федеральная таможенная служба России, по состоянию на 24 мая этого года объем экспорта рыбной продукции на Сахалине и Курилах составил 111,2 тыс тонн на сумму 245,9 млн долл. США. Экспортировали следующие виды морепродуктов:

- мороженый минтай – 50,7 тыс тонн на сумму 41,3 млн долл. США (цена за тонну – 815,6 долл. США);

- мороженое мясо сурими, минтая (в том числе фарш) – 6,9 тыс тонн на сумму 12,96 млн долл. США (цена за тонну – 1871,5 долл. США);

- мороженая треска – 3,7 тыс тонн на сумму 9,6 млн долл. США (цена за тонну – 2585,6 долл. США);

- крабы – 2,6 тыс тонн на сумму 68,9 млн долл. США (цена за тонну – 26,6 тыс долл. США);

- мороженое филе минтая – 1,3 тыс тонн на сумму 2,7 млн долл. США (цена за тонну – 2128,9 долл. США);

- мороженые печень, икра и молоки – 133,5 тонн на сумму 219,2 тыс долл. США (цена за тонну – 1641,92 доллара США);

- голотурия – 105,3 тонны на сумму 155,5 тыс долл. США (средняя цена – 1477,5 долл.);

- прочее мороженое мясо минтая - 87,4 тонны на сумму 176,7 тыс долл. США (цена за тонну – 2020,95 долл. США).

Министерство по рыболовству Сахалинской области продолжает работать в тесном сотрудничестве с предприятиями рыбной отрасли, а также с международными партнерами с целью развития и диверсификации экспортного портфеля, чтобы обеспечить стабильность и конкурентоспособность рыбопродукции региона на мировых рынках.