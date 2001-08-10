Завтра на Сахалине прогнозируют сильные дожди
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во второй половине дня 12 июня и ночью 13 июня на территории Анивского, Долинского, Корсаковского, Невельского, Холмского и города Южно-Сахалинск прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением сильного дождя находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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