Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июня 2024
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Завтра на Сахалине прогнозируют сильные дожди
16:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Завтра на Сахалине прогнозируют сильные дожди

Завтра на Сахалине прогнозируют сильные дожди

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во второй половине дня 12 июня и ночью 13 июня на территории Анивского, Долинского, Корсаковского, Невельского, Холмского и города Южно-Сахалинск прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением сильного дождя находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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