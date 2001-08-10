15 июня в Южно-Сахалинске состоится тематическая ярмарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу, 15 июня, с 10.00 до 16.00 в Южно-Сахалинске состоится большая тематическая ярмарка, посвященная празднованию Дня России. Торговля развернется на территории муниципальной ярмарки по ул. Вокзальная, 71. Покупателей также ждет развлекательная программа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Организация ярмарок на территории города является одним из приоритетных направлений деятельности нашего департамента и администрации города. Этот формат торговли позволяет обеспечивать население продуктами питания от местных производителей по доступным ценам. - рассказал и.о. директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Владимир Мущенко. - В настоящее время в областном центре организованно 9 ярмарочных площадок, сформирован график проведения тематических ярмарок, посвященных различным праздникам. Так, в ближайшую субботу мы приглашаем всех сделать выгодные покупки и получить заряд хорошего настроения.

На ярмарке будет в широком ассортименте представлена продукция местных товаропроизводителей, садоводческих товариществ, островных ремесленников. Горожане смогут купить свежие сезонные овощи, мясную и рыбную продукцию, полуфабрикаты, кулинарию, сахалинские сувениры и многое другое.

Подготовлена культурная программа с конкурсами и выступлением ансамбля "Русский терем".