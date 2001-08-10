Южно-Сахалинск и Иркутск подписали соглашение о сотрудничестве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города продолжает развивать межмуниципальные связи с городами России и зарубежья. Еще одним важным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между Южно-Сахалинском и Иркутском, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Оно состоялось рамках общего собрания Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов и конференции руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. В мероприятии приняли участие первый вице-мэр областного центра Андрей Ковальчук и мэр Иркутска Руслан Болотов.

Основные моменты документа определяют продолжение обмена информацией между городами, направленной на развитие системы муниципального управления, разработку и реализацию муниципальных программ, внедрение современных и перспективных технологий в различных сферах городского хозяйства. Также в планах — обмен опытом в сферах образования, социальной защиты, охраны окружающей среды, спорта, молодежной политики, туризма и др.

Напомним, в прошлом году мэр областной столицы Сергей Надсадин избран вице-президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Южно-Сахалинск имеет наработки в самых разных сферах,в том числе в части муниципального управления, реализации концессионных соглашений, развития частно-государственного партнерства и др. Муниципалитет заинтересован в укреплении межмуниципального сотрудничества и продолжении обмена опытом. Так, в феврале этого года специалисты администрации представили свои практики в сферах проектного управления, бережливых технологий, цифровой трансформации коллегам из Иркутска в рамках проекта «Школа мэров». Также обучение было организовано для команд из Хабаровска, Петропавловска-Камчатского.

Напомним, соглашения о сотрудничестве Южно-Сахалинск также подписал с Благовещенском, Ленинским районом города Минска. В этом году городской округ отметил 10-летие дружественных связей с Ялтой. Важным событием для областного центра стало подписание Пятистороннего протокола намерений о сотрудничестве между Благовещенском, Южно-Сахалинском, Нижним Новгородом и городами Китайской Народной Республики Чжухай (провинция Гуандун) и Хэйхэ (Хэйлунцзян).