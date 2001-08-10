В День России южносахалинцев приглашают на праздник в городской парк

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 июня в День России в областном центре пройдут праздничные мероприятия. Центром традиционно станет городской парк культуры и отдыха им. Гагарина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- День России - важный праздник для каждого из нас, мы гордимся историей своей страны. Для нас это повод рассказать о наших героях, о том, какие сильные духом люди здесь живут. Мы подготовили большую праздничную программу с выступлениями артистов. Основным местом традиционно станет городской парк, куда мы приглашаем всех за праздничным настроением и отличным семейным досугом, - рассказала директор департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска Ирина Герасимова.

В 13.00 на концертной площадке парка стартует праздничная программа «Крепкая семья - великая держава» от творческих коллективов города и военного духового оркестра. Гостей будут угощать солдатской кашей, для малышей и их родителей пройдут мастер-классы.

В 14.00 в ГДК «Родина» начнется тематический праздничный концерт народного вокального ансамбля «Надежда».

Также дневные праздничные программы пройдут в планировочных районах и селах городского округа. Это открытие выставок, мастер-классы для детей и родителей, концерты. Так, ДК «Родник» приглашает жителей с. Березняки на праздничную программу в 12.00. На центральной площади с. Синегорск концерт начнется в 13.00. ДК «Ключи» ждет жителей села на праздник в 14.00. Подробная афиша мероприятий представлена на сайте департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска.

Вечером горожане могут отправиться на праздничный концерт «Вместе мы – большая сила, вместе мы – Страна Россия», который начнется в 17.00 на площадке у ДК «Дальненский».

Обращаем внимание, что возможна корректировка времени проведения мероприятий по погодным и иным условиям.