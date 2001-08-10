Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня губернатор Валерий Лимаренко встретился с «проводниками здоровья», чтобы обсудить важные вопросы по улучшению качества медицинских услуг в регионе. Одним из ключевых решений форума стало упрощение процедуры госпитализации пациентов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Участниками встречи стали более 300 «проводников здоровья», приехавших со всех районов области. Вместе с губернатором, врачами и руководителями медицинских учреждений они обсудили самые важные вопросы, с которыми сталкиваются пациенты с хроническими заболеваниями.

Руководитель проекта Мария Ульянова обозначила сложности в процедуре госпитализации пациентов. Островитянам приходится сдавать множество анализов при поступлении в больницу, однако зачастую собранных показателей недостаточно.

– Неоднократно «проводники» обращали внимание на проблему пациентовс–отказ в проведении операции из-за недостаточности анализов. Человек долго готовится, он и так больной, но сдает по нескольку раз кровь, мочу. А в итоге все равно остается без необходимой помощи. И ведь речь о тех анализах, которые перед операцией все равно перепроверяются. Это лишние нервы, время, – поделилась Мария Ульянова.

Просьба об отмене предварительных анализов при госпитализации нашла поддержку и у других медицинских администраторов, присутствовавших на встрече. Глава островного региона поручил областному министерству здравоохранения проработать вопрос в кратчайшие сроки. Первым учреждением, где введут упрощенную систему госпитализации, станет Сахалинская областная клиническая больница.

– Я поручаю министерству здравоохранения проработать вопрос госпитализации в областную больницу без сбора анализов по месту жительства. Все необходимые анализы человек сможет пройти там. А попутно спокойно готовиться к операции, – озвучил решение глава региона Валерий Лимаренко. – Я посмотрю, как с новой схемой работы справится наша областная больница. Если опыт будет удачным, расширим его на все областные учреждения здравоохранения. А заодно избавим людей от лишней бюрократии и походов по врачам.

Основанием для начала лечения в областной больнице станут медицинские показания пациента, полученные во время первичного осмотра, в том числе телемедицинского. Направление на госпитализацию можно будет получить в медицинском учреждении по месту жительства.