Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
1 июня в областной столице отметят Международный день защиты детей. Это хороший повод для прогулок родителей с детьми, семейных встреч с родными и друзьями. Администрация Южно-Сахалинска публикует афишу городских мероприятий, где жители и гости областной столицы смогут окунуться в атмосферу детского праздника, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Учреждения культуры областного центра предлагают 1 июня план культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей:
- на тематических площадках городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина в 12.00 начнется большой Праздник Детства.
- в зрительном зале городского Дома культуры «Родина» в 12.00 пройдет концерт авторской песни «Подарок»;
- в Доме культуры «Родник» (с. Березняки) в 12.00 состоится праздник «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно!»;
- в Центре народного творчества «Радуга» в 12.00 состоится концерт «Детство – это мы!», посвященный Международному Дню защиты детей;
- в Старорусском Доме культуры (с. Старорусское) в 12.00 пройдет праздничная программа «Сказочная страна»;
- на территории приклубной площадки Дома культуры «Электрон» (п. Весточка)в 13.00 состоится праздник для детей «Детство - это мы!»;
- на площадке Дальненского Дома культуры (с. Дальнее) в 12.00 гостей ждет праздничная театрализованная программа «Лето знойное, лето щедрое!»;
- на территории Дома культуры «Синегорье» (с. Синегорск) в 13.00 начнется праздничная программа «Счастливое детство»;
- в Доме культуры «Ключи» (с. Ключи) в 14.00 начнется праздничная программа «Праздник детства»;
- в зрительном зале городского Дома культуры «Родина» в 16.00 пройдет отчетный спектакль детской театральной студии «Восторг».
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