Тихоокеанское
информационное агентство
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16:05, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Охинские полицейские задержали подозреваемого в грабеже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу "Охинский" поступило заявление от местной жительницы. Гражданка сообщила, что у нее был открыто похищен мобильный телефон, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе последовавшего разбирательства полицейские установили, что в вечернее время к потерпевшей домой пришел бывший сожитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошел словестный конфликт, который впоследствии перешел в рукоприкладство со стороны злоумышленника. Пользуясь физическим превосходством, он достал из кармана одежды потерпевшей телефон и связку ключей, после чего скрылся с места преступления.

Украденным гражданин распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму 12500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное по п. "г" ч.2 ст.161 УК РФ - грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Ведется следствие.

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