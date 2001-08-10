Тихоокеанское
информационное агентство
3 Апреля 2024
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В Южно-Сахалинске выявлено два факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан
12:55, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске выявлено два факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан

В Южно-Сахалинске выявлено два факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе мониторинга миграционной ситуации в областном центре, надзорными органами было выявлено 2 факта фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В первом случае 68-летняя жительница областного центра зарегистрировала на принадлежащей ей жилплощади 11 иностранных лиц. Во втором - 53-летняя жительница областного центра с августа 2023 по февраль 2024 года зарегистрировала на принадлежащей ей жилплощади 8 иностранных лиц. Последующие проверке показали, что зарегистрированные граждане в указанных квартирах не проживали.

По данным фактам отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации. Подробнее:

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