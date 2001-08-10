Сахалинка, сбившая трех человек на проспекте Мира, отправлена в колонию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В места лишения свободы отправлена жительница г. Южно-Сахалинска за нарушение правил дорожного движения, в следствие которого один из малолетних пешеходов погиб, а второй получил травмы средней тяжести, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Апелляционным определением судебной коллегии Сахалинского областного суда с учетом позиции участвующего прокурора признан законным приговор Южно-Сахалинского городского суда от 13 ноября 2023 года, которым ранее несудимая жительница г. Южно-Сахалинска осуждена по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Судом установлено, что 18 июля 2023 года виновная, управляя автомашиной марки «TOYOTA LAND CRUSER», не справилась с управлением и совершила наезд на троих пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий зеленый сигнал светофора по пр. Мира в г. Южно-Сахалинске.

В результате дорожно-транспортного происшествия малолетний пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте совершения преступления, а второй – получил автодорожную травму, повлекшую причинение вреда средней тяжести.

В судебном заседании государственный обвинитель, основываясь на доказательствах, высказал позицию о доказанности вины осужденной и предложил суду, с учетом личности виновной, назначить наказание в виде лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Суд с мнением гособвинителя согласился, назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами всех видов, на срок 2 года 8 месяцев.

Не согласившись с приговором в части вида и размера наказания, осужденная обжаловала его в апелляционной инстанции.

По итогам изучения материалов дела, с учетом мнения прокурора о справедливости наказания, суд, отвергнув доводы стороны защиты о суровости судебного решения, признал приговор законным и обоснованным.

Приговор вступил в законную силу.