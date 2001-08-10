Сахалинский врач рассказала, как предупредить рак шейки матки

Сахалинский врач рассказала, как предупредить рак шейки матки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями отметили в России 4 февраля. Сегодня рак входит в список самых распространенных причин смертности населения не только в стране, но и во всём мире, а пугающим фактором является неизлечимость некоторых заболеваний. Главный врач Сахалинского областного центра медицинской профилактики Елена Столярова уверена: рак шейки матки можно предупредить.
Это заболевание занимает третье место среди всех онкологических заболеваний у женщин. При этом в более 99% случаев вызывает его вирус папилломы человека (ВПЧ). Диагностируют его часто, но за счет того, что ведет он себя в организме, как правило «тихо», многие пациенты необоснованно относятся к нему несерьезно. В этом вопросе важно знать, что ВПЧ таит в себе опасность и способен вызвать рак.
- Онкогенные штаммы ВПЧ в основном передаются при половом контакте. Самая большая опасность заключается в том, что эти вирусы могут долгое время не выдавать себя, а после спровоцировать развитие онкологии, чаще всего у женщин - рак шейки матки. Но есть эффективные вакцины, которые могут предупредить возникновение этого серьезного заболевания, - отметила Елена Столярова.
Прививки от ВПЧ обычно ставят в детском возрасте (от 9 до 14 лет) как мальчикам, так и девочкам с целью предупреждения ВПЧ-ассоциированных злокачественных и доброкачественных заболеваний, включая рак шейки матки и аногенитальные бородавки. Вакцинацию от ВПЧ проводят в поликлиниках по месту жительства бесплатно, но не во всех регионах: в настоящее время в профильную программу попали 40 субъектов, и Сахалинская область в том числе.
- У островитян есть реальная возможность быстро и доступно пройти процедуру, в то время как жители других регионов вынуждены платить за прививку несколько десятков тысяч рублей. Родителям необходимо подумать о будущем своих детей уже сегодня, чтобы предупредить развитие ВПЧ-ассоциированных заболеваний через вакцинацию, - подчеркнула Елена Столярова.
Вакцины уже показали высокий уровень безопасности. Они не содержат живых вирусов, фрагменты их ДНК или белков. При этом необходимости в диагностировании ВПЧ-инфекции перед процедурой нет.
Уточнить информацию о бесплатной вакцинации можно у педиатра/терапевта по месту жительства, а также у медработника в школе, рассказали ТИА "Острова" в "Южно-Сахалинском отделении "Союз женщин России"".
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