На Сахалине задержан водитель, управляющий грузовиком в состоянии наркотического опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по Поронайскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего гражданина, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

Установлено, что 23 января сотрудниками дорожно-патрульной службы в районе улицы Центральной села Лермонтовка был остановлен грузовой автомобиль под управлением фигуранта. При общении с гражданином у инспекторов появились основания полагать, что он находится в состоянии опьянения.

В ходе проверки также выяснилось, что гражданин в январе 2022 года уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение за что, помимо штрафа, был лишен водительских прав на два года. В этот раз по результатам медицинского освидетельствования, в организме фигуранта были обнаружены каннабиноиды.

Таким образом, в действиях гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264). По факту потребления наркотических веществ в отношении гражданина составлен протокол по ст.6.9. КоАП РФ