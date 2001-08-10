В Охе задержали курьера мошенников, похищавших деньги у пенсионеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце декабря сотрудники уголовного розыска охинского отдела МВД задержали 20-летнего местного жителя, который помогал телефонным аферистам, действовавшим по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", похищать деньги пенсионеров, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В декабре в ОМВД России по городскому округу «Охинский» поступило два заявления от гражданок преклонного возраста, пострадавших от действий телефонных мошенников.

Так, 15 декабря на стационарный телефон 73-летней жительнице города Оха позвонила лже-внучка и сообщила, что она попала в ДТП. Затем позвонил якобы следователь, который сказал, что на операцию и моральную компенсацию пострадавшей нужны деньги в сумме 1 700 000 рублей. Вечером к потерпевшей домой пришел подозреваемый. Ему заявительница передала полмиллиона рублей. Эта та сумму, которой она располагала, при этом считая, что деньги отдает помощнику следователя.

20 декабря 85-летней заявительнице позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь совершила ДТП. Необходимо возместить пострадавшей стороне моральный и материальный ущерб. Через некоторое время к потерпевшей пришёл молодой человек, которому она передала 200 000 рублей.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность фигуранта и задержали его. Как выяснилось, молодой человек на сайте знакомств вступил в переписку с одной девушкой. Во время виртуального общения она предложила ему подзаработать, на что он охотно согласился. В скором времени молодой человек без криминального прошлого осознал, что он участник противоправной деятельности, но отказываться от незаконного заработка не стал. Чтобы его не могли опознать, подозреваемый скрывал лицо под медицинской маской. Полученные деньги он сразу переводил на банковские счета своих нанимателей, оставляя себе 2,5 % в качестве в качестве своей доли за оказанную услугу.

Во время обыска по месту жительства у задержанного изъяли банковскую карту и купленный им рассрочу на деньги пенсионеров сотовый телефон.

В настоящее время установлена причастность подозреваемого к двум фактам мошенничества. Кроме того, правоохранители располагают сведениями о его возможной причастности к трём аналогичным эпизодам.

Возбуждено два уголовных дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Гражданин сознался в содеянном, раскаивается. Он находится под подпиской о невыезде.