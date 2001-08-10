25-летний житель Камчатки обвиняется в создании подпольного казино
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Петропавловске-Камчатском следователи СКР завершили уголовное дело 25-летнего жителя. Горожанина обвиняют в проведении незаконных азартных игр сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России.
Молодого человека обвиняют по части 1 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).
По данным следствия, горожанин с января по март 2023 года в целях незаконного обогащения нашел нежилое помещение в районе Петропавловского шоссе, где организовал проведение азартных игр вне игровой зоны с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, следователи выяснили, что горожанин работал администратором (оператором) игорного зала.
«Согласно правилам незаконного проведения азартных игр посетителям предоставлялось место за персональным компьютером, подключенным к интернет-ресурсу и содержащим виртуальные азартные игры. В случае проигрыша денежные средства игрока уходили в доход игорного заведения. Ранее фигурант уголовного дела привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления», – рассказали в управлении.
По статье 171.2 молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.
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