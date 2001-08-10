Полицейский из Холмска обвиняется в получении взятки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК Российской Федерации по Сахалинской области предъявлено обвинение сотруднику Холмского линейного отдела полиции Сахалинского ЛО МВД России на транспорте в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, в октябре 2023 года обвиняемый выявил факт хищения сотрудником ОАО «РЖД» дизельного топлива, но не произвел документирование выявленного им преступления, а потребовал от мужчины взятку в размере 200 000 рублей за незаконное бездействие. 30 ноября 2023 года, находясь в автомобиле на территории города Холмска, обвиняемый через посредника получил часть взятки в виде денег за не привлечение сахалинца к уголовной ответственности за хищение чужого имущества.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.