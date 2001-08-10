Полицейский из Холмска обвиняется в получении взятки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК Российской Федерации по Сахалинской области предъявлено обвинение сотруднику Холмского линейного отдела полиции Сахалинского ЛО МВД России на транспорте в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.
По версии следствия, в октябре 2023 года обвиняемый выявил факт хищения сотрудником ОАО «РЖД» дизельного топлива, но не произвел документирование выявленного им преступления, а потребовал от мужчины взятку в размере 200 000 рублей за незаконное бездействие. 30 ноября 2023 года, находясь в автомобиле на территории города Холмска, обвиняемый через посредника получил часть взятки в виде денег за не привлечение сахалинца к уголовной ответственности за хищение чужого имущества.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:07 Сегодня Сахалинец стал золотым призером на международном турнире по боксу
09:05 Сегодня Жителям Сахалина стала доступна для тестирования новая платформа видеоконтента NUUM
09:56 Сегодня Сахалинэнерго повысит надежность электроснабжения населённых пунктов Холмского района
- 10:37 Сегодня Спрос на персонал на Сахалине вырос на 80%
17:46 30 Ноября Сотрудница полиции на Сахалине обманом завладела квартирой жительницы Корсакова
18:10 30 Ноября На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
12:26 Вчера Школьники расписывают подъезды дома в Ново-Александровске
11:20 30 Ноября Южно-Сахалинск присоединился ко всероссийскому образовательному проекту "Урок цифры"
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
15:11 17 Ноября Для Южно-Сахалинска приобрели 25 современных пассажирских автобусов
Выбор редакции
- 15:47 Сегодня К новогодним праздникам городской парк Южно-Сахалинска украсят снежные и ледяные скульптуры
- 10:04 Сегодня Сахалинский биатлонист завоевал бронзу на всероссийских стартах
- 11:10 Вчера Сахалинка София Надыршина завоевала две медали Кубка России по
- 10:23 Вчера В 2023 году Сахалинская таможня пресекла 31 попытку незаконного перемещения наркотических и сильнодействующих веществ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?