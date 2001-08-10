На Сахалине вынесли приговор моряку, купившему в Японии психотропные вещества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским городским судом с участием государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры рассмотрено уголовное дело, направленное транспортной прокуратурой в отношении повара судна «Kinteki Maru» по ч. 1 ст. 229.1 – контрабанда психотропных веществ, то есть незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС психотропных веществ.

В ходе предварительного следствия установлено, что гражданин в составе экипажа грузового теплохода, осуществляя рейсы в Японию, был предупрежден правоохранительными органами о запрете перемещения через таможенную границу средства от простуды и гриппа «POBURON».

Однако, находясь в порту Отару (Япония) без цели сбыта (для личного употребления) приобрел 2 упаковки запрещенных к ввозу лекарственных средств, содержащих в своем составе психотропное вещество декстрометорфан, которые поместил в холодильник своей каюты, не задекларировав в установленном законом порядке, которые хранил до момента обнаружения сотрудником Сахалинской таможни.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры, положительных характеризующих личность моряка материалов, отсутствие судимости, наличие супруги и 2 малолетних детей на иждивении, отсутствия отягчающих ответственность обстоятельств, назначил виновному наказание в виде штрафа.

Приговор вступил в законную силу.