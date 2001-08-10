Тихоокеанское
информационное агентство
3 Ноября 2023
Сейчас 12:32
93,17|99,00|66,91
Паромная переправа Ванино - Холмск закрыта до улучшения погодных условий
10:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Паромная переправа Ванино - Холмск закрыта до улучшения погодных условий

Паромная переправа Ванино - Холмск закрыта до улучшения погодных условий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 10.30 (сах) 03 ноября паромная переправа Ванино-Холмск закрыта, в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе. Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС. 

Сахалинское морское пароходство:

- телефон: 7 (42433) 66208;

- диспетчер: 7 (42433) 66-102 (в ночное время и выходные дни).

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?