Сахалинец нашел пачку денег из банка приколов и хорошо отоварился

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому ГО окончено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлении имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в 20-х числах августа фигурант нашел пакет, в котором лежали билеты банка приколов, а именно 30 купюр по 2000 рублей и забрал его себе. В дальнейшем 23 августа он пришел в продуктовый магазин, где "купил" товар на общую сумму 15 312 рублей, расплатившись за него сувенирными купюрами «Банка приколов», имитирующими денежные билеты Банка России, а также получил сдачу в сумме 2688 рублей, тем самым причинив собственнику значительный материальный ущерб на общую сумму 18000 рублей.

Оставшиеся сувенирные купюры, по словам фигуранта, он порвал и выкинул. Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело передано в суд.