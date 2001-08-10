Сахалинский блогер незаконно заработал 256 миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности в сфере организации и проведения лотерей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
"Предварительно установлено, что сахалинский блогер через социальные сети организовал продажу сертификатов стоимостью две тысячи рублей каждый на товары и услуги от ряда организаций, которые осуществляют реализацию товаров и оказание услуг на территории региона. Впоследствии он производил розыгрыш призов среди владельцев сертификатов. При этом злоумышленник не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица, а также не имел установленного российским законодательством разрешения", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Денежные средства перечислялись на расчетный счет фигуранта. Кроме того, он пользовался банковскими картами, оформленными на его родственников.
"По имеющимся данным, в период с 2021 по 2023 год незаконный доход составил 256 миллионов рублей. Следователем УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части второй статьи 171 УК РФ. Предварительное расследование продолжается", - сообщила Ирина Волк.
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