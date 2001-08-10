Житель Южно-Сахалинска на несколько минут оставил машину незапертой и ее угнали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от 65-летнего жителя областного центра о том, что у него угнали автомобиль. Как пояснил потерпевший, он буквально на несколько минут поднялся в квартиру, оставив при этом машину во дворе незапертой и с ключом в замке зажигания. Этого времени хватило, чтобы, когда он вернулся, транспортное средство исчезло, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Ориентировки на похищенный автомобиль были незамедлительно разосланы всем экипажам. В скором времени машина была найдена сотрудниками полиции в районе улицы Комсомольской. Злоумышленник бросил ее и скрылся.

При дальнейших оперативно-розыскных мероприятиях, сотрудники уголовного розыска установили и задержали причастного к данному деянию гражданина. Им оказался 35-летний, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель областного центра.