Сахалинец сетью ловил лососей, брал икру, а рыбу выбрасывал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России Поронайскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя. Гражданину инкриминируется преступление, предусмотренное п. «в» ч. 1 ст. ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Так, в период с 29 на 30 июля фигурант, находясь на реке Леонидовка Поронайского района, не имея путевки на вылов водных биоресурсов, с применением запрещенного орудия лова – лесковой рыболовной сети, осуществил незаконную добычу рыбы лососевых пород, из которой на момент задержания изготовил 1 килограмм 320 грамм икры-сырца. Поротую рыбу подозреваемый выбрасывал обратно в реку. Сумма ущерба составила более 36 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, с фигуранта отобрано обязательство о явке.