Сахалинец при разводе подделал договор купли-продажи автомобиля от имени своей жены
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя города Южно-Сахалинска, обвиняемого в подделке документов, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской полиции.
Установлено, что в августе 2021 года семейная пара подала на развод, и бывшие супруги стали делить имеющиеся долги и имущество. Изначально, транспортное средство приобреталось на деньги по кредитным обязательствам, согласно договору, оформленному на потерпевшую. Позже, стараясь решить финансовые вопросы мирным путем: мужчина и женщина сошлись на условиях договора – мужчина отдает гражданке половину в своей квартире, бывшая жена переоформляет в свою очередь автомобиль на гражданина.
Не дожидаясь благосклонности от бывшей супруги, злоумышленник не позднее 09.08.2021 года, находясь в одном из домов в селе Вторая Падь Корсаковского района, решился на подделку документов в целях использования, как предоставляющего права, а именно на изготовление поддельного договора купли – продажи автомобиля.
Так, обвиняемый изготовил заведомо подложный договор купли-продажи транспортного средства, якобы заключенный им 09.08.2021 года с бывшей супругой, в котором злоумышленник в строке «Деньги получил» и «Транспортное средство (номерной агрегат) передал» умышленно внес собственноручно подпись от имени продавца, с целью использования указанного договора как официального документа, подтверждающего его право перерегистрировать автомобиль на свое имя.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на перерегистрацию автомобиля, с использованием изготовленного им поддельного договора купли – продажи автомобиля, фигурант 10 августа 2021 года, находясь в здании МРЭО ГИБДД УМВД России по Сахалинской области в г. Корсаков, с целью перерегистрации транспортного средства передал сотруднику МРЭО ГИБДД УМВД России по Сахалинской области заведомо подложный договор-купли продажи транспортного средства.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 327 УК РФ – подделка официального документа, предоставляющего права в целях его использования.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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