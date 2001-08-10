"Меф", "скорость", героин: у супружеской пары на Сахалине изъяли более 5 000 разовых доз наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Молодая семейная пара южносахалинцев с целью улучшения своего материального положения в 2021 году вступила в преступный сговор с лицом, действующим в интересах интернет-магазина по продаже наркотических средств, в теневом сегменте сети Интернет, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

С течением времени они заслужили доверие в преступной группе и к текущему моменту являлись единственными представителями данного магазина, став его "складом" на острове.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в отношении указанных лиц сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в различных местах были обнаружены и изъяты следующие наркотические средства и психотропные вещества: смесь, содержащая в своём составе производное наркотического средства, известного как «скорость» общим весом 647,6 грамм; смесь, содержащая в своём составе наркотическое средство, известное как «меф» общим весом 229,17 грамм; героин весом 86,29 грамм, метадон – 79,06 грамм; смесь, содержащая в своём составе наркотическое средство метамфетамин массой 33,2 грамма, гашиш весом 4,30 грамм. Общий все изъятого превышает 1 килограмм, что составляет более 5 тысяч разовых доз.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.