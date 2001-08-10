В Холмске задержан разбойник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 34-летнего гражданина о том, что на него было совершено нападение. Заявитель уточнил, что с 3 до 4 часов неизвестный, находясь в районе домов по ул. А. Матросова районного центра, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, похитил у него сотовый телефон и денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий спустя несколько дней установили личность подозреваемого, 32-летнего жителя портового города, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности, и задержали его.

Как выяснилось, подозреваемый со знакомым, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обратил внимание на потерпевшего, который, как он посчитал, занимается незаконным распространением наркотических средств путем обустройства, так называемых, тайников-закладок, что не соответствовало действительности. В итоге подозреваемый стал высказывать в адрес заявителя претензии, а затем принялся наносить ему удары. В дальнейшем открыто похитил у него сотовый телефон и деньги в сумме 5 тысяч рублей. Когда потерпевшему удалось высвободиться и добраться до дома, он обратился за медицинской помощью. Гражданин был госпитализирован, ему диагностировали закрытую черпно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга и другие травмы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Сотовый телефон изъят, похищенные деньги мужчина обязуется возместить.