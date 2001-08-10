Два молодых сахалинца получили по почте мясорубку с почти килограммом наркотиков и попались
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственной частью по РОПД СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего и 21-летнего жителей Холмского района в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с помощью сети Интернет, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что один обвиняемый, житель города Холмска, 10 февраля прошлого года получил приглашение устроиться на должность "курьера" по распространению синтетического наркотика в ранее организованную преступную группу с целью получения материальной выгоды.
В его обязанности входило получение информации от куратора о местонахождении оптовой партии, в последующем её фасовка с дальнейшим оборудованием тайников-закладок. Личного контакта злоумышленник с организатором не имел, общался только по сети Интернет и в мессенджерах. Спустя некоторое время фигуранту пришло сообщение, что ему предложена более высокая должность "получателя посылок".
А уже 6 апреля фигурант решил приобщить к противоправной деятельности своего приятеля, жителя села Пятиречья, который сначала помогал ему, а потом и сам поднялся по иерархической лестнице и стал получать посылки и распространять наркотические средства. Как и прежде, молодые люди продолжали выполнять функции курьеров-раскладчиков, так как преступная сеть по сбыту наркотиков продолжала работать и приносить доход.
Так, 5 июня фигуранты, получив в почтовом отделении областного центра посылку, были задержаны сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области. В бытовом приборе (мясорубке) в целях конспирации была обнаружена и изъята смесь, содержащая в своем составе производное наркотического средства общей массой 901,8 грамм, что образует особо крупный размер.
В дальнейшем в ходе осмотра их места жительства полицейские обнаружили и изъяли смесь массой не менее 17,50 грамм, содержащую в своем составе производное наркотического средства, из прошлой посылки, спрятанную в роботе-пылесосе.
Таким образом, обвиняемые совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено доконца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 09:05 28 Июня В Сахалинской области сотрудниками полиции установлен подозреваемый, оказывавший помощь телефонным мошенникам в качестве курьера
09:36 30 Июня Администрация города не отказывается от планов по созданию зоны отдыха в районе пересечения ул. Комсомольской и Н. Смирнова
09:37 28 Июня В Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» открывается выставка «В окопах Сталинграда»
17:36 30 Июня ВТБ выяснил, кто чаще оформляет ипотеку на частные дома
11:41 8 Июня Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года
- 10:15 16 Июня ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
Выбор редакции
- 14:26 3 Июля Бережный подход: цветы с клумбы на ул. Ленина пересаживают на время ремонта улицы
- 12:25 3 Июля Ветераны настольного тенниса сразились на чемпионате Сахалинской области
- 09:06 3 Июля Сергей Надсадин поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником
- 17:11 30 Июня «БеговелоБум» на Сахалине объединил около 60 юных дальневосточных спортсменов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?