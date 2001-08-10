Два молодых сахалинца получили по почте мясорубку с почти килограммом наркотиков и попались

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью по РОПД СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего и 21-летнего жителей Холмского района в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с помощью сети Интернет, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что один обвиняемый, житель города Холмска, 10 февраля прошлого года получил приглашение устроиться на должность "курьера" по распространению синтетического наркотика в ранее организованную преступную группу с целью получения материальной выгоды.

В его обязанности входило получение информации от куратора о местонахождении оптовой партии, в последующем её фасовка с дальнейшим оборудованием тайников-закладок. Личного контакта злоумышленник с организатором не имел, общался только по сети Интернет и в мессенджерах. Спустя некоторое время фигуранту пришло сообщение, что ему предложена более высокая должность "получателя посылок".

А уже 6 апреля фигурант решил приобщить к противоправной деятельности своего приятеля, жителя села Пятиречья, который сначала помогал ему, а потом и сам поднялся по иерархической лестнице и стал получать посылки и распространять наркотические средства. Как и прежде, молодые люди продолжали выполнять функции курьеров-раскладчиков, так как преступная сеть по сбыту наркотиков продолжала работать и приносить доход.

Так, 5 июня фигуранты, получив в почтовом отделении областного центра посылку, были задержаны сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области. В бытовом приборе (мясорубке) в целях конспирации была обнаружена и изъята смесь, содержащая в своем составе производное наркотического средства общей массой 901,8 грамм, что образует особо крупный размер.

В дальнейшем в ходе осмотра их места жительства полицейские обнаружили и изъяли смесь массой не менее 17,50 грамм, содержащую в своем составе производное наркотического средства, из прошлой посылки, спрятанную в роботе-пылесосе.

Таким образом, обвиняемые совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено доконца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.