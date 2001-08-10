Пограничники задержали браконьеров в Лагуне Буссе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий пресечена деятельность группы лиц, задействованной в незаконном промысле водных биологических ресурсов в акватории Лагуны Буссе.

В результате комплексного применения сил и средств Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области задержаны с поличным трое жителей Корсаковского района, которые осуществили добычу водолазным способом 3678 экз. трепанга дальневосточного и 63 экз. гребешка приморского.

Документов, подтверждающих законность добычи ВБР, представлено не было. Все жизнеспособные гидробионты выпущены в естественную среду обитания. Сумма предотвращённого ущерба составляет 5 060 262 рубля.

В действиях задержанных лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена

ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».