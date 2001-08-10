Сахалинца, стащившего у спящей старушки банку с наличкой, нашли по следу от пальца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Томаринскому городскому округу поступило заявление от 66-летней жительницы села Красногорск. Женщина сообщила о том, что неизвестное лицо проникло в ее квартиру и похитило денежные средства в размере 145 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили причастность к краже 36-летнего жителя города Анивы.

Как выяснилось, подозреваемый гостил в Красногорске у своих знакомых. В какой-то момент к ним присоединилась соседка по дому, коей и является потерпевшая. В ходе общения мужчина случайно узнал, что у пенсионерки имеются наличные сбережения, которые она хранит дома. Тогда у него возник умысел похитить эти деньги.

Накануне отъезда домой злоумышленник, удостоверившись, что гражданка спит, путем подбора ключа к замку двери проник в квартиру и похитил закрытую железной крышкой стеклянную банку, где хранились 145 000 рублей. Спустя некоторое время потерпевшая обнаружила пропажу и обратилась за помощью в полицию.

При осмотре места происшествия, экспертами был обнаружен след от пальца, с помощью которого личность злоумышленника была быстро установлена, а сам он задержан.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.