Сахалинец украл телефон, забытый ребёнком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя, обвиняемого в краже телефона, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

22 апреля обвиняемый находился в одном из местных магазинов. В торговом зале, на столе около кассы он увидел телефон. Его забыл забрать ребенок, покупавший шоколадку. Мужчина решил воспользоваться моментом, чтобы похитить чужой аппарат. Убедившись, что другие посетители и продавец не видят его действий, он незаметно забрал телефон и покинул помещение.

Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное рассмотрит суд.