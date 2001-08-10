Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июня 2023
Сейчас 19:50
81,46|87,17|66,91
В Южно-Сахалинске усиливают борьбу с борщевиком
10:06, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Скончался до приезда скорой помощи: сахалинец не справился с управлением и выскочил на встречку

Скончался до приезда скорой помощи: сахалинец не справился с управлением и выскочил на встречку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 7 июня 32-летний водитель автомобиля "Toyota Crown", двигаясь по автодороге Южно-Сахалинск-Оха в южном направлении, в районе 14 км не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Toyota Town Ace Noah", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП 68-летний пассажир автомобиля "Toyota Town Ace Noah" получил травмы. Водитель "Toyota Crown" скончался до приезда скорой медицинской помощи.          

Проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?