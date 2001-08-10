Сахалинца будут судить за дискредитацию вооруженных сил России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 43-летнего жителя областного центра. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года», рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

17 мая 2022 года Южно-Сахалинским городским судом фигурант был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, ему был назначен штраф в размере 30 000 рублей.

24 июня 2022 года, обвиняемый, находясь на своем рабочем месте и используя свой смартфон, через интернет-мессенджер разместил для неограниченного круга лиц ссылку на видеозапись с информацией, дискредитирующей российские вооруженные силы и органы государственной власти.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.