Сахалинец сделал обрез из найденного ружья и теперь его будут судить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Охинский" завершено расследование уголовных дел в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в серии преступлений, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в период с 1 января 2022 года по 24 мая 2023 года фигурант, находясь в принадлежащем ему гараже в районе улицы Карла Маркса, переделал самодельным способом двуствольное, гладкоствольное, охотничье ружье модели ТОЗ-54 16 калибра в обрез ружья, пригодный для производства выстрелов, совершив, таким образом незаконную переделку оружия.

Так, по словам обвиняемого, в один из дней он нашел в лесополосе Охинского района охотничье ружье и решил переделать его в обрез, чтобы далее использовать в личных целях.

24 мая этого года в ходе осмотра места происшествия, производимого сотрудниками полиции в гараже обвиняемого под задним сидением автомобиля, был обнаружен и изъят тот самый обрез.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст.223 УК РФ - незаконная переделка огнестрельного оружия (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения).

Вместе с тем, обвиняемый совершил еще одно преступление в рамках происходящих противоправных действий, это преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 222 УК РФ - незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия.

Уголовные дела, объединенные в одно производство, будут рассмотрены в суде.